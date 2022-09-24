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Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Düşes oldu

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Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı

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Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Düşes oldu
 
Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan ve 12 yıl önce eğitim için Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Hande Macit, Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern Dukalığı’nın Veliaht Prensi 31 yaşındaki Georg Alexander ile evlendi ve düşes unvanı aldı.
Bir arkadaşının düzenlediği partide tesadüfen tanıştığı Prens Georg ile nikâh masasına oturan Hande Macit (30) için “peri masalı” gerçek oldu. Eşiyle tanışmaları sırasında onun prens olduğunu bilmediğini söyleyen Hande, “Eğlencede yanıma geldi. Sohbet sonrası telefonumu aldı. Bir hafta sonra Almanya’dan Hollanda’ya geldi. Prens olduğunu tanışmamızdan iki hafta sonra öğrendim” dedi.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - Bi Bülten

TÜRK YEMEKLERİNİ SEVİYOR
Eşi ile tanışmadan önce “Türk kültürünü bilmediğini” anlatan prens, geçen sürede Tarsus’a seyahat ettiğini ve Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi. Çift, şimdilik Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşasa da ilerleyen yıllarda Macklenburg’a taşınma planları yapıyor.
108 YIL SONRA İLK KEZ
17 Haziran’da evlenen çift için dukalık töreni 17 Eylül’de yapıldı. Çiftin Neustrelitz Kilisesi’nde yapılan nikâh törenine yaklaşık 500 davetli katıldı. Neustrelitz’de 1914’ten beri bir dukalık düğünü yapılmadığı belirtilirken, 108 yıl aradan sonra gerçekleşen bu seremonide, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu. Bu arada Hande Macit’in evlilik yüzüğünde, Mecklenburg’un ulusal renkleri olan mavi ve kırmızının kullanıldığı belirtildi.

Peri Masalı gerçek oldu: Mersinli Hande Macit ile Prens Georg Alexander evlendi - Lider Bursa: Bursa Haber ve Bursaspor Son Dakika Haberleri

YOĞURT ÜRETİYORLAR
Türk kökenli Hollanda vatandaşı olan Hande, kardeşi Kerem Macit ile kurdukları Luwia markası ile yoğurt üretiyor. Prens Alexander da şirketin ortağı. Hande ayrıca Hollanda’ya gelmek isteyen Türk şirketlerine danışmanlık hizmeti de veriyor. Çift, Aralık 2020’deHollanda’da nişanlanmıştı.
 
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