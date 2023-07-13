Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak şehit oldu

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın şehit olduğunu bildirdi.

Ebubekir Kavlak ile Yurda Kavlak çiftinin 3 evladından biri olan Erdem Kavlak'ın 2021 yılında göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Kavlak'ın cenazesi memleketi Sivas Kangal ilçesi Havuz Köyü'nde dün ikindi namazında toprağa verildi.

