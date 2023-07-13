Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın şehit olduğunu bildirdi.
Ebubekir Kavlak ile Yurda Kavlak çiftinin 3 evladından biri olan Erdem Kavlak'ın 2021 yılında göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.
Kavlak'ın cenazesi memleketi Sivas Kangal ilçesi Havuz Köyü'nde dün ikindi namazında toprağa verildi.
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