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Paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü

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İstanbul'da 'Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaşan ve olaydan sonra duruma öfkelenen bir grup çocuk tarafından sokakta darp edilen 16 yaşındaki Emir Koçhan hayatını kaybetti

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Paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü
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İstanbul Sarıyer Ayazağa’da 17 Temmuz’da 'Ayazağa kedileri geliyorum' yazılı duvarın önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabında paylaşan 16 yaşındaki Emir Koçhan olaydan sonra duruma öfkelenen bir grup çocuk tarafından sokakta darp edilmişti.
Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Koçhan, kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybederken olayla ilgili 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Koçhan, Kağıthane Hamidiye Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
Öldürülen Emir Koçhan’ın babası Sedat Koçhan, "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu işi bırakmayacağız. Sonunda ne olursa olsun hiç önemli değil. Sonuna kadar takipçisi kalacağız. Başka da bir şey söylemek istemiyorum şu an. Allah kimsenin başına vermesin çok zor bir şey. Allah insanlara evlat acısı göstermesin. Başka bir şey konuşamıyorum" diye konuştu.
 
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