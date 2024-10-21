Para için bebeklerin katledildiği hastanelere öfke büyüyor

Türkiye günlerdir yenidoğan bebeklerin katledildiği hastaneleri konuşuyor. Herkes 'bu kadar vicdansızlık görmedik' derken yetkililerin, göz yuman sorumluların da biran önce ortaya çıkartılmasını bekliyor. Öfke giderek büyürken skandala adı karışan Bağcılar Medfile Sağlık Hizmetleri Hastanesi öfkeli vatandaşlar tarafından taşlandı

Her hafta yeni bir skandalla çalkalanan Türkiye, bu kez bebeklerin yıllarca nasıl katledildiğini, nasıl sakat bırakıldığını öğreniyor. Para için doktor, hemşire ve ambulans şoförlerinin de içinde bulunduğu çetenin yaptıkları kanımızı donduruyor.

Yıllarca faaliyet gösteren ancak TC Sağlık Bakanı'nın 'biliyorduk takip ediyorduk' dediği hastaneler yeni kapanmaya başladı.

Kapılarına kilit vurulan hastanelerde yatan çocukları da yakınları adeta kaçırarak ayrılıyor.

Yenidoğan çetesinin yaptıkları infiale neden olurken vatandaşlar hırslarını kapatılan hastaneleri taşlayarak çıkardı. Görüntüler sosyal medyada ses getirdi.

YENİDOĞAN SKANDALINA ADI KARIŞAN 9 HASTANENİN RUHSATI İPTAL

Şimdilik sadece İstanbul'daki bazı özel hastaneleri kapsayan skandalın Anadolu'da da yaşandığına dair ipuçları ortaya çıkıyor. Çocukları hastanede can vermiş olanların yanısıra yıllarca bebeklerini bu hastane doktorlarına emanet etmiş aileler de endişe içinde kıvranıyor.

Öfke giderek büyürken skandala adı karışan hastanelerden Bağcılar'daki "Medlife Sağlık Hizmetleri Hastanesi vatandaşlar tarafından taş yağmuruna tutuldu.

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi.

Soruşturmada adı geçen hastanelerden Esenler'deki Güney Hastanesi'nin tabelaları görevliler tarafından söküldü.

'Yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerle ilgili çalışmalar sürüyor. Soruşturma sürerken hastanelerin ruhsatları iptal edilmeye devam ediyor. Kapanan hastanelerde gece boyu hasta nakil işlemleri de devam etti. İddiaya göre, soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar'daki Medilife Hastanesi gece saatlerinde taşlandı. Hastanenin camlarının kırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekiplerinin hastane önündeki bekleyişi ise sürüyor.

İddianamede adı geçen bir diğer hastane Esenler Güney Hastanesi'nde ise hasta kabul edilmiyor. Hizmet vermeyen hastanenin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı. Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek, yolu araç geçişine kapattı.

