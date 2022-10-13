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Otomobilini cep telefonu ile takas etti

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Malatya'da yaşayan Yasir Aksaç, istediği cep telefonu almak için takas yoluna gitti. Aracının arka camına ''Telefon ile araç takas olur'' yazıp istediği marka ve rengi ilanda belli eden Aksaç, ''Hayırlı olsun'' dedi

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Otomobilini cep telefonu ile takas etti

 


 Malatya'da bir kişi, otomobilini cep telefonu ile takas etti.


Otomobilini cep telefonu ile takas etti - 2

Kentte çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu.


Otomobilini cep telefonu ile takas etti - 3

Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı.


Otomobilini cep telefonu ile takas etti - 4

Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış (21) da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.


Otomobilini cep telefonu ile takas etti - 5

'TELEFONU ALACAK GÜCÜM YOKTU'

Otomobil sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını söyleyerek, kendisinin de cep telefonuna ihtiyacı olduğundan bu yola başvurduğunu açıkladı.


Otomobilini cep telefonu ile takas etti - 6

''Telefon ile araç takası olur'' ilanını arka camına yapıştırdığını belirten Aksaç, ''Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun" diye konuştu.


Otomobilini cep telefonu ile takas etti - 7

'ARAÇ İHTİYACIM VARDI'

Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de takas edelim diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun" dedi.

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