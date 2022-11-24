banner875
banner885
Yarasalarda yeni virüs
Yarasalarda yeni virüs
7 0
Trafikte eğitim şart
Trafikte eğitim şart
9 0
 
İspanya'dan 7 gollü şov
İspanya'dan 7 gollü şov
10 0
Avcılar isyanda
Avcılar isyanda
19 0
Okullarda salgın hastalık paniği
Okullarda salgın hastalık paniği
17 0
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
ÜNİLİG’e dünya markası sponsor
16 0
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
Hamitköy sakinleri, sokak hayvanları için eylem yapacak
16 0
banner878

Otomobil park sırasında bahçeye uçtu

banner476

Kayseri'de bir otomobil park sırasında caminin bahçesine düştü. Dik bir şekilde iki duvar arasında sıkışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

banner825
Otomobil park sırasında bahçeye uçtu
 

Kayseri'de otoparktan cami bahçesine düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde meydana gelen olayda, öğretmenler Melek Ö., Feray A. ve kızı Damla A. Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı yapmak için sokak üzerinde bulunan bir kafeye geldi.

Otomobil park sırasında bahçeye uçtu - 1

Melek Ö. yönetimindeki otomobil burada, otoparka geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak aşağı uçtu.

Cami ile duvar arasında düşen otomobil dik bir şekilde kalırken, öğretmenlerde yaralandı.

Otomobil park sırasında bahçeye uçtu - 2

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil park sırasında bahçeye uçtu - 3
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.