Oruç Reis gemisi için yeni Navtex

Oruç Reis Gemisi, Doğu Akdeniz’de 23 Kasım’a kadar sismik araştırma yapacak. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni Navtex yayınladı.

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 11 Kasım saat 21.00’den 23 Kasım saat 20.59’a kadar Doğu Akdeniz’de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapılacağı duyuruldu. Koordinatların paylaşıldığı duyuruda araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı da yapıldı.