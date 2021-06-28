Orman yangını can aldı

Marmaris’te ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü personeli iki çocuk babası 38 yaşındaki Görkem Hasdemir, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenip alevlerin arasında kalarak şehit oldu



Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin en güzel ormanları peş peşe yanmaya başladı. Önceki gün Kaş, Dalaman, Tarsus ve Genç'te orman yangınları çıktı. Dün ise Marmaris’ten acı haber geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü bir personelin söndürme çalışmaları sırasında şehit olduğunu duyurdu. Evli ve iki çocuk babası 38 yaşındaki Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale olan ekipte olduğu ve rüzgarın aniden ters dönmesiyle alevlerin içerisinde kaldığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden altı kişilik Marmaris Beldibi yangın ekibinde olduğu ve rüzgarın aniden ters dönmesi ile alevler içerisinde kalarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı ekipte bulunan beş orman işçisinin ise alevlerden son anda kurtulduğu öğrenildi.

Yangın sırasında motosikletli polis timinde görevli bir polis memurunun da hafif yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saat 10.15 sıralarında İçmeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde yangın büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle gökyüzü beyaz dumanla kaplandı. Alevler, turizm işletmelerinin yakınlarına kadar ulaştı. Yangın, bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler, işletmeciler tarafından endişeyle izlendi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 10:30'da çıkan yangına 10:40'ta ilk müdahalenin yapıldığını, bölgeye 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 35 arazöz sevk edildiğini duyurdu. OGM daha sonra yangına müdahale eden helikopter sayısının 10’a, ilk müdahale aracının 7’ye arazöz sayısının 78’e, dozer sayısının da 6’ya çıkarıldığını duyurdu.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, turistik yerlere çok yakın olan bölgede çıkan yangın dolayısıyla can güvenliği için tüm önlemlerin alındığını belirtti. Oteldeki müşterilerin dumandan zarar görmemesi için tedbirlerin had safhada olduğunu ifade eden Kaymakam Ersoy, “Otel yerleşim yerlerinde bulunan benzin ve LPG tankları boşaltıldı. Yangın, henüz kontrol altına alındı diyemeyiz” dedi.

