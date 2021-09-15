Onlarca caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otelin kumsalına yuva yapan caretta carettanın yavru çıkışları gecikince doğa dostları yuvayı açtı. Yumurtadan çıktıkları halde yuvadan çıkış yapamayan 60 yavru denizle buluşturuldu.

İri kumların sıkıştırdığı zemin nedeniyle yuvadan çıkamayan kaplumbağalar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü, otel yetkilileri ve otelde konaklayan vatandaşlar seferber oldu. Açılan yuvadaki yavru kaplumbağalar güvenli bir şekilde denize ulaştı.

“KUMLAR İRİ VE SIKI OLUNCA ÇIKAMAMIŞLAR”

Yakındaki bir yuvadan 45 günde yavruların çıktığını, bu yuvada ise 57 gün geçtiği halde yavruların çıkmamasının şüphe uyandırdığını söyleyen EKODOSD Başkanı Sürücü, “Yaptığımız değerlendirmede yavru çıkışının geciktiğini göz önüne alarak yuvaya müdahale ettik. Yuvanın yapıldığı kumsal dolgu, plaja sonradan getirilen kumlar iri ve sıkı olunca sıkıntı yaşanmış. Yuva alanının da denize yakınlığı nedeniyle taban suyu birikmiş. Yavrular yumurtadan çıktığı halde, kumların üzerine çıkamamış” dedi.

“MÜDAHALE EDİLMEZSE HEPSİ ÖLECEKTİ”

Müdahale edilmezse 60 yavrunun öleceğini söyleyen Sürücü, “Yuvadan çıkarılan yavrular, kanal açılarak sağlıklı bir şekilde denize gönderildi. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi tüm yavrular ne yazık ki ölmüş olacaktı. Yapılan kontrollerde carettanın yuvaya 83 yumurta bıraktığı ve 6o yavrunun sağlıklı bir şekilde denize ulaştığı ve 23 yumurtanın da taban suyunda bozulduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.



