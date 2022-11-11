On binler Dolmabahçe’de

Atatürk'ün 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı bu yıl da vatandaşların akınına uğradı. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu odayı ziyarette ise duygu dolu anlar yaşandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı bu yıl da vatandaşların akınına uğradı.Sabah erken saatlerden itibaren Dolmabahçe’ye akın eden kalabalık saray çevresi ve bahçesinde büyük bir kalabalık oluşturdu. Atatürk’ün 84 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’ndaki 71 numaralı odada ise resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.Oda önünde uzun kuyruklar oluştu. Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Sırayla içeri alınan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş Ata’nın yatağına karanfil bırakıp saygı duruşunda bulundu.Ziyaretler sırasında hüzün dolu anlar yaşandı. Kimi vatandaşlar Atatürk’ün yatağının önünde dua okurken kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.