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Öldüren temizlik

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İstanbul Şişli'de 43 yaşındaki Burcu E., temizlik yaptığı sırada açtığı bazanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

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Öldüren temizlik
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İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kadın, temizlik yaptığı sırada bazanın altında kalarak can verdi. Olay, Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın 2. katında önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E.(43) temizlik yapmak için bazayı açtı. İçindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü.
Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Burcu E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
 
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