Öldüren şaka

Denizli’de tüfekle arkadaşına şaka yapmak isteyen S.B., yanlışlıkla tetiğe basarak arkadaşını suratından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Acar hayatını kaybetti, S.B. gözaltına alındı.
Olay, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir apartmanın dördüncü katında yaşayan S.B. (18) kendisini ziyaret eden arkadaşı Emre Acar'a (18) pompalı tüfekle şaka yapmak istedi.
Tüfeği Acar'ın suratına doğrulttuğu sırada yanlışlıkla tetiğe basan S.B. arkadaşının yaralanmasına neden oldu.
S.B.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı durumdaki Emre Acar'ı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Acar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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