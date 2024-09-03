Okulda kahreden olay

Türkiye’de okullarda uyum haftası başladı.
Ordu'da Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu K. yönetimindeki otomobil, uyum haftası kapsamında okula gelen 1’inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı.
Kazada Miray yaralandı.
Yakup ve Eda Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, ambulansla götürüldüğü Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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