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Okulda dehşet!

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Samsun'da eşinden boşanan Zerrin Büyük iki çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zerrin Büyük'le birlikte okulda bulunan arkadaşı Bilgin İ. ise saldırıda ağır yaralandı

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Okulda dehşet!
Samsun'un Canik ilçesinde eşinden boşanan Zerrin Büyük iki çocuğunu görmeye gittiği okulda 17 yaşındaki oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Zerrin Büyük'le birlikte okulda bulunan arkadaşı Bilgin İ. ise saldırıda ağır yaralandı.
Eşinden boşanmış olan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük (50), erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.
Okul yönetimi de babaları A.Ö’yü (47) telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi.
Kadının büyük oğlu A.A.Ö. (17), annesinin bulunduğunu öğrendiği ortaokula gidip binaya girdi. A.A.Ö, tabancayla binanın içinde annesine, ardından da okul bahçesine çıkıp burada bulunan Bilgin İ.’ye ateş etti.
Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Bilgin İ. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan A.A.Ö, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Canik ilçesindeki ikametinde suç aletiyle yakalandı. Polis, baba A.Ö’yü de gözaltına aldı.
 
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