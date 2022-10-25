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Okul önündeki silahlı kavga: 2 öğrenci öldü, 13 kişi yaralandı

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan Ömer Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten'in (16) hayatını kaybetmesine yol açtı. Çatışmada 13 kişi de yaralanırken, ilçede geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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Okul önündeki silahlı kavga: 2 öğrenci öldü, 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde iddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.

Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar ile Sümemme Yeten hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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