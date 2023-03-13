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Nazlı öldü, 40 günlük bebeği kurtuldu

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İzmir'de evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 19 yaşındaki Nazlı Göl hayatını kaybetti, Göl'ün 40 gün önce doğurduğu bebek ise kurtarıldı

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Nazlı öldü, 40 günlük bebeği kurtuldu
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İzmir'de evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 19 yaşındaki Nazlı Göl hayatını kaybetti. Göl'ün yangın sırasında evde bulunan ve 40 gün önce doğurduğu bebek kurtarıldı.
Yangın, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki daireyi bir anda alevler sardı.
40 günlük bebekleriyle evde bulunan Nazlı Göl ve dini nikahla birlikte yaşadığı Batuhan Korkmaz, alevler arasında kaldı. Korkmaz, ilk olarak bebeği kucaklayıp, dışarıya çıkardı. Daha sonra da Nazlı Göl’ü (19) kurtarmak için eve girmeye çalıştı.
Korkmaz, kısa sürede evi saran alevler nedeniyle içeriye giremedi. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından alevleri söndürdü ancak genç kadının yangında yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
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