banner913
banner932
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
11 0
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
11 0
 
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
30 0
New York öncesi durum değerlendirmesi
New York öncesi durum değerlendirmesi
21 0
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
41 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
90 0
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
26 0
banner1032

Narin'in çilesi öldükten sonra da bitmedi

banner1020

Narin Güran cinayetinde yürekler bir kez daha yandı. Otopsi amacıyla, çuval içinde bulanan ve İstanbul'a gönderilen Narin'e ait kemik parçaları, işlemlerin tamamlanmasının ardından mezarı açılarak cenazenin yanına defnedildi

banner1045
Narin'in çilesi öldükten sonra da bitmedi
banner971
Masum Narin'in çilesi mezarda da bitmedi! Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.
Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.,
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.