Narin'in ablasının ölümü de soruşturuluyor

Narin Güran’ın, 2019 yılında 5 yaşındayken merdivenden düşerek hayatını kaybettiği söylenen engelli ablası Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran’ın acı kaybı, gözleri bir kez daha Güran ailesine çevirdi.

21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan küçük kızın ölümü büyük yankı uyandırdı. Bu trajik olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili de şüpheleri değerlendirerek bir soruşturma başlattı. Ablasının ölümü hakkında bugüne kadar dile getirilen çeşitli iddialar, şimdi hukuki boyutta incelenmeye başlanacak.

Tülin Güran, henüz beş yaşındayken 2019 yılında Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Güran ailesi, Tülin’in doğuştan yatalak bir çocuk olduğunu ve eceliyle öldüğünü iddia etmişti. Ailenin bu açıklamaları bir süre boyunca soru işaretlerini giderse de, başka bir iddia daha ortaya atılmıştı. Bazı kişiler, Tülin’in merdivenden düşerek ya da itilerek öldüğünü iddia ederek, olayın cinayet olabileceği ihtimaline dikkat çekmişti. Bu iddialar, Tülin Güran’ın ölümünü şüpheli bir duruma sokmuş ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaların üzerine gitme kararı almıştı

Narin Güran’ın trajik ölümü, aynı zamanda Tülin Güran’ın şüpheli ölümüne yönelik ilgiyi de artırdı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019 yılında gerçekleşen ölümle ilgili olarak Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden bilgi ve belge talep etti. Bu talep, Tülin Güran’ın ölümüne dair yeni bir inceleme sürecinin başlatıldığını gösteriyor. Soruşturmanın kapsamı, yalnızca ailenin beyanlarına değil, aynı zamanda olayın yaşandığı dönemdeki hastane kayıtlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılacak.

Ailenin, Tülin Güran’ın doğal sebeplerle hayatını kaybettiğini savunmasına karşın, soruşturma sürecinde ortaya çıkabilecek yeni deliller, olayın farklı bir boyut kazanmasına yol açabilir. Soruşturmanın sonucunda, Tülin Güran’ın ölümünün gerçekten doğal yollarla mı gerçekleştiği yoksa ihmal ya da kasıt sonucu mu meydana geldiği netleşecek.

GÜRAN AİLESİ NE DİYOR?

Güran ailesi, bugüne kadar kızlarının ölümü hakkında kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, Tülin’in doğuştan engelli olduğunu ve ölümünün doğal yollarla gerçekleştiğini ifade etti. Ailenin belirttiği bilgilere göre, Tülin Güran yatalak bir çocuktu ve tedavi süreci boyunca hastanede gözetim altındaydı. Aile, kızlarının merdivenden düşerek veya itilerek öldüğü yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor. Ancak Narin Güran’ın şüpheli ölümünden sonra, aile üzerindeki baskı arttı ve Tülin Güran’ın ölümüyle ilgili yeniden değerlendirme yapma ihtiyacı doğdu.