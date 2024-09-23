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Narin'i amcası öldürdü

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Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı çektiğini belirterek tekrar ifade verdi. Cinayete ilişkin detayları anlattı. Nevzat Bahtiyar, Narin'i, amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti

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Narin'i amcası öldürdü
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar, vicdan azabı çekiyorum dedi, yeniden ifade verdi. Bahtiyar, bir kez daha Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti.

İtirafçı, cinayetin nedenini de Narin'in amcasını annesi Yüksel Güran ile görmesi olarak açıkladı.

İkinci sorgusu 4 saat süren Nevzat Bahtiyar, bazı olayları olayın sıcaklığı ve amcanın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını söyledi.
Bahtiyar, Salim Güran'ın çağırması üzerine saat 15.08'de Narin'in evine gittiğini anlattı.

Eve gittiğinde kimseyi görmediğini söyleyen Bahtiyar, "Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm Artık sen de benim suç ortağımsın' dedi." sözleriyle olay gününü anlattı.

Salim Güran'ın, oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini saklamak için neler yaptıklarını da anlattı.

Bahtiyar, "Cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine sardık, daha sonra bana ait olan ahırda çuvalın içine koydum. Salim'in uyarısıyla Narin’in kapı önündeki terliklerini de çuvala attım. Salim'e battaniyeyi geri verdim, o da aracına bıraktı. Ben de cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm, dikkat çekmemesi için üzerine taş bıraktım. Evden çıkarken Arif Güran’ın evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm." dedi.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, bu ifadesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi. 

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