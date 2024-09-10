Narin cinayetinde ilk itiraf

Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk itiraf, gözaltına alınan amcanın işçisi Nevzat Bahtiyar’dan geldi. Bahtiyar, sorgusunda “Narin’in amcası olan muhtar Salim Güran, cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm” dedi

Küçük Narin'in cinayet i ile ilgili devam eden soruşturmada ilk itiraf, Nari’in amcası Salim Güran'ın işçisinden geldi. Gözaltına alınan 24 şüpheliden Güran'ın işçisi Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi ortaya çıktı.

İtirafın ardından amcanın işçisi Nevzat Bahtiyar olduğu belirtilen şahısla birlikte jandarma ekipleri Narin'in köyünde keşif yapmaya başladı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ın tutuklu amcası ve aynı zamanda muhtar olan Salim Güran, yeğeninin cesedini çuval içinde kendisine verdiğini iddia etti. Nevzat Bahtiyar, "Muhtar cesedi bana verip, dereye götürmemi istedi" şeklinde ifade verdi. Ayrıca, cesedi ortadan kaldırması için kendisine 200 bin TL teklif edildiğini de ileri sürdü.

Nevzat Bahtiyar, amcayı suçladığı itirafında şunları söyledi.

“Muhtarın eviyle çok yakın oturuyorduk. Muhtarın (Narin'in Amcası) yoldan geldiğini gördüm. Sular sık sık kesilirdi onunla ilgili bir şey söyleyecek sandım. Muhtar aracından indi benim yanıma geldi. Daha sonra arabasına gittik ve ön koltuğunda bulunan battaniye içinde bir şeyi göstererek bunu yok edeceksin dedi.

İçinde bir insan olduğunu gördüm ve şaşırdım. Salim Gülhan (Muhtar) bana hitaben aileni iyi düşün sana 200 bin liradan fazla para veririm dedi. Bu süreçte de etrafımızda kimse yoktu. Sonra bana aracında torba var mı? Dedi. Ben de aracın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salime verdim.

Battaniye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisinde birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah şort vardı. Vücudunda da kızarıklıklar vardı. Daha sonra çuvalın ağzına orada bağlamadan Aracımın arka koltuğuna ayak paspasının olduğu yere koydum. Dereye doğru götür diyerek bana eliyle oraya işaret etti. Direkt olarak mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittim. Yolda giderken pişmanlık duydum. Ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm derenin yanındaki yoldan aşağı inerek uygun bir yere baktım aracımı derenin kenarında durdurdum.

Çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum. Çünkü çok telaşlıydım. Biraz su olan alan vardı. Bu alana çuvalı bıraktım. Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı zaten. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim aynı yoldan çıktım. Oradan ayrıldım.”

Nevzat Bahtiyar, köye gittiğinde hem kendisinin hem de muhtarın jandarma ile arama çalışmalarına katıldığını anlattı ve “Jandarmayla yapmacık, göstermelik olarak arama yapıyordu. Bu aramalarda tedirgin hareketleri oluyordu." dedi.

GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ KÖYLÜLERİ SUSTURMUŞ

Öte yandan Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişinin, köylüleri jandarma ve polisle iş birliği yapmamaları konusunda uyardığı ortaya atıldı. Köylülerin uzun süredir sustuğu ve birçok bilgiye sahip olduğu yer alan iddialar arasında.

