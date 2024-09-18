Narin boğularak öldürüldü

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Raporu'na göre boğulmaya işaret eden bulgulara rastlandı. Bu işaretler, Narin'in elle boğulduğuna yorumlanıyor. Uzmanlar, küçük kızın göğüs bölgesine tekme ve yumrukla vurulduğuna boğuşma yaşandığına, direnme yaşanmış olduğuna, bu durumun yetişkin bir erkek tarafından cinayetin işlenmemiş olmama ihtimalini gündeme getirebileceğine işaret ediyor

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu, 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedenine ilişkin çalışmasını tamamladı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, küçük Narin'in boğularak öldürüldüğüne yönelik bulgulara ulaşıldı. Rapordaki bulgularda, boyun ön kas grubunda ve çene alt grubunda kanamaya işaret edildi. Narin, büyük olasılıkla elle boğularak öldürüldü. Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı. Adli tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu tespit edildi. Raporda, "Gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması yok." denildi. Cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı vurgulandı. Uzmanlar, otopsi raporundaki "stertum kanama" bulgusunun küçük kızın "iman tahtası" denilen göğüs bölgesine tekmek ve yumrukla vurulduğunu, vücudun birçok yerindeki kanama bulgularının boğuşma yaşandığını, direnme yaşanmış olduğunu, bu durumun yetişkin bir erkek tarafından cinayetin işlenmemiş olmama ihtimalini gündeme getirebileceğine işaret ediyor. Narin Güran'ın kesin ölüm nedenini ortaya çıkacak raporun 23 Eylül'de açıklaması bekleniyor.