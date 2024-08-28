banner913
banner932
Utandıran manzara
Utandıran manzara
18 0
Bir doktordan fazlasıydı
Bir doktordan fazlasıydı
17 0
 
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
Hakemlerimiz İstanbul'da yeni sezona hazırlanıyor
19 0
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
Dr. Abdullah Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
23 0
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
Girne'ye 16 kilogram yağmur yağdı
22 0
Metehan’da skandal pankart
Metehan’da skandal pankart
50 0
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
Yayaya çarpıp kaçtı, 10 gün sonra yakalandı
74 0
banner1032

“Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim”

banner1020

Bursa'da hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup, 47 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü Mustafa Tezgetiren çiğ köfte yerken yakalandı. Karşısında polisi görünce "Müsaade edin de çiğ köftemi bitireyim" diyen Tezgetiren, gözaltına alındı

banner1045
“Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim”
banner971

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Mustafa Tezgetiren'i yakalamak için harekete geçti. 47 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı da bulunan Tezgetiren'in, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir çiğ köfteci dükkanında bulunduğu belirlendi. Kısa sürede adrese giden ekipleri karşısında gören Tezgetiren, "Buraya kadarmış. Müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim" dedi. Çiğ köftesini yemeden elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Tezgetiren, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.