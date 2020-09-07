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Muş'ta deprem

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Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muş'ta deprem

 


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.

4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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