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“Mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak”

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“Mülklerin kullanımıyla ilgili adım daha sonra atılacak”

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ın yıllardır kapalı olması sebebiyle başta Rum vatandaşları dahil birçok kişi ya da kurumun, vakfın mülklerini kullanamadığını belirterek, mülklerin kullanımıyla ilgili adımın daha sonra atılacağını söyledi.

En azından şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılmasının önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, KKTC vatandaşlarının bugün özellikle sahili kullanmaktan memnun olduğunu gördüğünü anlattı.

Çavuşoğlu, "Dolayısıyla herkesin yararına ve kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek, BM kararlarını da ihlal etmeden bu tür adımları önümüzdeki süreçte de atmamız faydalı olacaktır. Sonuçta bu temaslarımızı her yerde sürdüreceğiz, haklı davamızı her yerde anlatacağız." diye konuştu.

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