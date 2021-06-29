Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı

Orman şehidine son veda

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında şehit olan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Törende Görkem Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale ekibinde görev yaptığı ve alevlere ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldığı belirtildi.

Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı bildirildi.

Ayşegül Gümüş Hasdemir ile 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.