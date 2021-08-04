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Muğla'da alevler termik santrale sıçradı

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Muğla Milas'ta alevler rüzgarın da etkisiyle alevler santrale sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı

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Muğla'da alevler termik santrale sıçradı

Muğla Milas'ta yangınla mücadele sürerken öğleden sonra rüzgarında etkisiyle alevler, Kemerköy Termik Santraline sıçradı.

Santraldeki personel tahliye edilirken, terminalde bulunan patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralde yoğun bir tahliye çalışması yürütülüyor. 

Saat 21'de termik santrale ulaşan yangınla mücadele yoğun bir şekilde sürüyor.

Bölge tamamen kapatıldı ve giriş-çıkışlara izin verilmiyor. 

Uzmanlar tarafından termik santralde olası bir yangının patlamalara neden olmayacağı elektrik kesintileri yaşanacağı belirtiliyor. Buhar gücüyle çalışan bir santral olduğu için patlama yaşanmayacağı ifade edildi. 

Kemerköy Termik Santrali'nde bulunan hidrojen tüpleri günler öncesinden yangın tehlikesine karşı boşaltılmıştı. 

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