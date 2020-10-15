Mucize hasta 2 aylık entübe mücadelesini anlattı

İzmir'de kovid-19 teşhisi konduktan sonra 2 ay entübe olarak yoğun bakım servisinde kalan ve bu sürede 2 kez kalbi duran 43 yaşındaki Yalçın Top, doktorların çabasıyla yaşama tutundu

İzmir'de Kovid-19 teşhisi konduktan sonra 2 ay entübe olarak yoğun bakım servisinde kalan ve bu sürede 2 kez kalbi duran Yalçın Top, doktorların çabasıyla hayatta kalarak sağlığına kavuştu.

Bornova ilçesinde berberlik yapan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Top'a temmuz ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Top, sağlık durumunun kötüye gitmesiyle entübe edildi.

Top'un tedavisi devam ederken Kovid-19 teşhisi konan babası, eşi ve iki çocuğu sağlıklarına kavuştu. Hastalığı atlatan eşi Döndü Top, yoğun bakımda 2 ay kalan 20 yıllık hayat arkadaşını yalnız bırakmadı.

Bu süreçte iki kez kalbi duran Yalçın Top'u hayatta tutmak için yoğun çaba gösteren doktorlar, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) tedavisi uyguladı.

Uygulanan immün plazma tedavisine olumlu yanıt veren Top, rahat nefes almasının ardından 3 hafta daha hastanenin Kovid-19 servisinde tedavi gördü.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM"

Sağlığına kavuşarak bir süre önce taburcu edilen Top, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle ailece çok zor günler yaşadıklarını, özellikle de kendisinin bu hastalığı çok zor atlattığını söyledi.

Kovid-19 hastalığını önceleri hiç önemsemediğini belirten Top, şöyle konuştu:

"60 gün yoğun bakımda entübe olarak, yaşamak için savaştım. 90 kilo girdiğim yoğun bakımdan 60 kilo çıktım. Orada nefes almak çok zordu. Hatırlamıyorum ama doktorlarım beni solunum cihazından ayırmak isterken kalbim durmuş yine de pes etmemişim. Onun için doktorlarım bana 'mucize' diyor. Kontrole gittim, 'Mucize hoş geldin' diyorlar. Rahat nefes almak çok güzel yeniden doğmuş gibiyim."

"CİĞERLERİ BİR ANDA SARIYOR"

Top, iyileşmesinde hastanenin yoğun bakım sorumlu hekimi Doç. Dr. Nimet Şenoğlu ve ekibinin büyük katkısı olduğunu, onlara hayatını borçlu olduğunu söyledi.

Maske takmayanları görünce çok üzüldüğünü anlatan Top, "Ben de diğer insanlar gibi 'bu hastalığa yakalanırsam 14 gün yatar iyileşirim' diyordum ama öyle olmuyormuş. Hastalık ciğerleri bir anda sarıyor. Herkes dikkat etmeli. Özellikle de yoğun bakım aşaması ve sonrası çok zor bir süreç. Orada bebek gibi oluyorsunuz. Yürüyemiyorsunuz, altınızı bile başkası alıyor." diye konuştu.

Yoğun bakımda en çok su içmeyi özlediğini kaydeden Top, "Ben 3 hafta önce taburcu oldum ama hala nefes almakta zorluk çekiyorum. Çocuklarıma ve eşime kavuşunca çok mutlu oldum. Berber dükkanımı açmayı çok özledim." dedi.

"YOĞUN BAKIMDA EŞİMİ TANIYAMAMAK BENİ ÜZDÜ"

Eşi Döndü Top ise kendisine de Kovid-19 teşhisi konduğunu, yaşadığı nefes darlığı ve baş ağrısını hala unutamadığını söyledi.

Testinin negatif çıkıp iyileşmesinin ardından eşini entübe bir şekilde yoğun bakımda gördüğü anlatan Top, şöyle konuştu:

"O günü hala unutamıyorum. Yoğun bakıma girdim ama eşimi tanıyamadım. O beni çok üzmüştü. Doktorlar ileriki günlerde Yalçın'ı solunum cihazından çıkarmak isterken 2 kez kalbinin durduğunu söylediklerinde çok şaşırdım. Her telefon çaldığında acı haberi alacağımı düşünerek korkarak açıyordum ama eşim bu savaşı kazandı. Eşim iyileşince biz ailece tekrar dünyaya geldik."