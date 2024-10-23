Mourinho her gün aynı yemekleri yiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, takımın başına geçtiğinden bu yana İstanbul'da ev tutmak yerine otelde konaklamayı tercih ediyor. Geceliği 45 bin lira olan otelde kalan Mourinho, her gün aynı yemekleri yemeyi tercih ediyor

Sezon başı Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Portekizli Jose Mourinho, kulüpten gelen ev teklifini ret ederek, geceliği en ucuz odası yaklaşık 45 bin TL olan bir otelde kalmayı sürdürüyor.

Mourinho, konaklama tercihi kadar yeme ve içme tercihleri ile de gündeme geldi.

MOURİNHO HER GÜN AYNI YEMEKLERİ YİYOR

Daily Mail'in haberine göre, Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho her gün sadece tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma yiyor ve her akşam içtiği maden suyuyla yaşıyor.

EV YERİNE OTELDE KALMAYI TERCİH EDİYOR

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye ayak basan tecrübeli hoca, İstanbul'daki yaşamını evde değil bir otelde geçirmeyi tercih etti. İstanbul'un en lüks otellerinin birinde konaklayan Mourinho'nun kaldığı otelin geceliğinin 45 bin lira olduğu biliniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'deki hayatını İngiliz basını yazdı. Avrupa Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi İstanbul'da tecrübeli teknik adamla bir araya gelen Daily Mail muhabirleri, Mourinho'nun kaldığı otelden, yediği yemeye ve özel yaşamına dair bir çok detay paylaştı.

İşte Daily Mail'de yer alan detaylar ve Mourinho buluşmasının anlatımları:

''Eski Chelsea, Tottenham ve M.United patronu, İstanbul Boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel'de yaşıyor. Gecelik fiyatların en düşük 1.000 Pound'dan başladığı otelde kalmayı tercih eden Mourinho 10 milyon Pound kazandığı Fenerbahçe'de ultra lüks bir şekilde konaklıyor. İstanbul'un Avrupa yakasındaki bu 19. yüzyıl sarayındaki süitinden Boğaz'ın manzarası, Fenerbahçe'nin merkezi olan Asya yakasına kadar uzanıyor.

Sabahları düzenli olarak yüzdüğü havuzda güne başlayan Mourinho'yu daha sonra şoförü Can Bartu tesislerine götürüyor.

'BEŞİKTAŞ SOKAKLARINDA DÖNER YİYOR'

61 yaşında olmasına rağmen hâlâ enerjik, karizmatik ifadesiyle konuşan Mourinho yeni şehri için şu ifadeleri kullanıyor: 'İstanbul'a aşığım çünkü Londra gibi ama daha güzel havası var.'

Fenerbahçe onun için şehrin en iyi evini kiralamaya hazırdı ancak Mourinho, daha pratik bir yaşam olduğu için otel hayatını seçti. Pişirebildiği tek şey çırpılmış yumurta. Bazen, otelden birkaç yüz metre ötedeki Beşiktaş'ın kalabalık sokaklarına, favori dönercisine gidiyor. Oradaki personel Mourinho'nun tek başına yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını gösteriyor ve Mourinho'nun kendilerinden fotoğrafları paylaşmamalarını istediğini söylüyor.''

'TAVUK ÇORBASI, MARGARITA PIZZA'

Otel personeli, akşam yemeğinde hep aynı yemeği sipariş ettiğini söylüyor: Tavuk çorbası, ardından Margarita pizza, dondurma ve maden suyu. Bunlar basit zevkler ama bu otel bir krala layık bir saray ve Old Trafford'daki 935 günlük saltanatının tamamı boyunca yaşadığı Manchester'daki Lowry Hotel'nin kalitesinden çok uzakta.'

