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Motorinde bir indirim daha

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Türkiye’de bugünden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirimi meydana geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

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Motorinde bir indirim daha
Türkiye’de bugünden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.
İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan, 26 lira 66 kuruşa düştü. Motorinde önceki gün de 2,5 lira indirime gidilmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
 
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