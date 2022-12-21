Montrö bildirisine imza atan 103 emekli amiral beraat etti

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.
Montrö Sözleşmesi ile ilgili kamuoyuna açıklama yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 104 emekli amiral bugün hakim karşısındaydı.
Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tüm sanıklar beraat etti.
YARGILAMANIN, DAVANIN OLMAMASI GEREKİRDİ
Davanın avukatı Hüseyin Ersöz, kararı değerlendirdi:
“Yargılamanın esasen hiç olmaması gerekirdi. Çünkü tamamen barışçıl ve hassasiyet duydukları bir konuda, emekli büyükelçilerin yaptıkları gibi düşüncelerini ifade etmek hiçbir şekilde suç olarak nitelendirilemez. Aksine böyle bir dava, ifade hürriyetinin ihlalini oluşturur. Özgürce düşünce açıklamaya dair de bir engel oluşturur.
Ne yazık ki en başından itibaren bu açıklama siyasetin malzemesi haline getirildi. İfade ve düşünce hürriyeti mahiyetinde görülecek bu açıklama sonucu açılan davayla toplum üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldı.”
AÇIKLAMANIN SUÇ OLMADIĞI TESCİLLENMİŞ OLDU
Ersöz şöyle devam etti: “Savcının mütaalasında da yapılan değerlendirmeler, bunun başka bir yansımasıydı. Geldiğimiz aşama itibariyle mahkeme tarafından verilen beraat kararı doğrudan ifade özgürlüğünü tescillemiş oldu. Bu açıklamanın suç olmadığını tescil etmiş oldu.
Cumhurbaşkanlığı vekili ve savcı tarafından istinafa götürülme ihtimali de söz konusu. Böyle bir durumda bir kez de istinaf tarafından değerlendirilecek ve karar verilecek.”
BAŞSAVCILIK BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı istinafa taşıyacak. Başsavcılık, esas hakkında mütalaada cezalandırılması talep edilen sanıklar Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk yönünde beraat kararının bozulmasını talep edecek.
Mütalaada, söz konusu isimlerin, seçilmiş hükümeti hedef aldıkları ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek için anlaştıkları belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
2021 yılının Nisan ayında 103 emekli amiral ile bir emekli tuğgeneral, cüppe ve sarıklı fotoğrafları sosyal medyada yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayımladı.
Bu bildiri sonrası amiraller hakkında dava açılmıştı. Savcı 91 sanık için beraat, 12 sanık için mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesini istemişti.
Savcı, 11 amiral ile bir tuğgeneralin “geçmişteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği”ni öne sürmüştü
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