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MİT’ten nokta operasyon

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MİT, 2007’de Dağlıca Köyü’nde 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin de yaralandığı saldırının planlayıcısı “Aslan Çele” kod adlı Müzdelif Taşkın’ı Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

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MİT’ten nokta operasyon
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PKK’lı teröristler tarafından 2007de Dağlıca Köyü’ne düzenlenen ve 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod adlı Müzdelif Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonu ile Suriye’de öldürüldü.
MİT’in Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirilen Müzdelif Taşkın 2007 yılında Hakkari’nin Dağlıca köyündeki  Komando Taburu’na ağır silahlarla düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 16 askerin yaralandığı saldırının planlayıcısıydı.
Müzdelif Taşkın, 2010 yılında Irak’a geçerek terör örgütünün sözde Zap eyalet sorumlularından oldu. Zap alanındaki terörist faaliyetleri dolayısıyla PKK yönetimi tarafından Avaşin eyaleti genel sorumlusu olarak görevlendirildi.
Irak alanında bulunduğu süreç içerisinde PKK’ya yeni katılan kadrolara askeri ve ideolojik eğitimler verdi. Barış Pınarı Harekatı öncesinde Suriye alanına geçen Taşkın, harekatın bitmesinin ardından YPG tarafından tünel, mevzilendirme çalışmalarını planlamak ve faaliyete geçirmek adına sorumlu düzeyde görevlendirildi.
Son olarak PKK/YPG adına sözde Suriye asayiş genel sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden Taşkın, 35 yıl PKK bünyesinde saldırıların planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak faaliyet gösterdi. Güvenlik kaynaklarınca, Müzdelif Taşkın’ın etkisiz hale getirilmesinin, örgüt tabanında motivasyon kaybına neden olacağı değerlendirildi
DAĞLICA’DA 12 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Hakkari’nin Dağlıca Köyü’nde 2007 yılında terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 12 asker şehit düşmüş, 16 asker de yaralanmıştı
 
 
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