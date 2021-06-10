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MİSİAD Başkanı Feridun Öncel göz altına alındı

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Şanlıurfa'da Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

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MİSİAD Başkanı Feridun Öncel göz altına alındı
 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli yağma’, ‘gasp’, ‘rüşvet’, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına karıştığı iddia edilen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Başkanı Feridun Öncel’i Şanlıurfa’da gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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