Minik Yusuf’un korkunç sonu

Ankara'da annesinin telefonuyla oynayan 7 yaşındaki çocuk, 10'uncu kattan telefonu tutmak isterken düşüp hayatını kaybetti

Ankara'da meydana gelen acı olayda 7 yaşındaki Yusuf Aymergen, annesinin telefonuyla oynadığı sırada telefonu pencereden tutmak isterken 10'uncu kattan aşağı düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Altındağ Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde'deki Mevlana sitesinde meydana gelen acı olayda İlhan- Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen 10'uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta annesiyle telefonuyla oynadığı sırada telefonun tutmak istemesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Yusuf'un halası Hediye Aymergen, yaşanan olayın bir ihmal olmadığını vurgulayan açıklamalarda bulundu. Hala yaptığı açıklamada, "Çocuk, oyun oynamak için annesinin telefonunu alıp yatak odasına gitmiş. Telefonu camdan düşürmüş. Telefonu tutmak isterken düşmüş. Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi.