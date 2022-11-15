Minik Eliz, annesiz ve babasız kaldı

Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çifti patlamada hayatını kaybederken, mutlu aile fotoğrafından geriye sadece küçük Eliz kaldı. 2 yaşındaki Eliz İlay’ın artık annesi ve babası yok

40 yaşındaki Adem Topkara ve 37 yaşındaki Mukaddes Elif Topkara çifti, Taksim’deki patlamada hayatını kaybetti. Çekirdek aileden geriye 2 yaşındaki kızları Eliz İlay kaldı.Adem Topkara ve Mukaddes Elif Topkara çiftinin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde ikamet ettikleri, çocuklarını ablasına bıraktıkları ve haftasonu gezisi için İstiklal Caddesi'ne geldikleri öğrenildi.2018 yılında dünya evine giren Rize nüfusuna kayıtlı Mukaddes Topkara ve Giresun nüfusuna kayıtlı Adem Topkara çiftinin 2 yaşında Eliz İlay adında bir kızları olduğu ortaya çıkarken, hain saldırı sonucu küçük Eliz anne ve babasız kaldı…MİNİK PRENSES 2 YAŞINDABaba Adem Toprak'ın kızını 15 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından 'Minik prenses 2 yaşında" notu ile paylaştığı kare yürekleri dağladı. Baba Topkara kızının bir kedi ile oynadığı başka bir kareyi de 'En sevdiğim oyun arkadaşım' notu ile paylaştığı görüldü.Topkara çifti ve kızları Eliz İlay