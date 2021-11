Minik dahi Kemal

Çankırı'da 3 yaşında okuma yazmayı kendi kendine öğrenen ve okuduğu kitap sayısı 50'yi geçen 4 yaşındaki Kemal Arın Akgöz, ilgisini uzaya yöneltti



Çankırı'da yaşayan ve 3 yaşında okuma yazmayı öğrenen Kemal Arın Akgöz (4), kitap okuma sevgisi ve uzaya olan ilgisiyle dikkati çekiyor.

Şükrü Sedat ve Saliha Akgöz çiftinin çocukları Kemal Arın, bir yaşını doldurmadan sebze, meyve, hayvan isimleri ile rakamları öğrenmeye başladı.

Yürümeye başladığında ise özellikle araç plakalarını okumaya çalışan Kemal Arın, ailesine harfleri ve rakamları sormaya başladı.

Zamanla harfleri ve rakamları öğrenen Kemal Arın, 3 yaşında okuma ve yazmayı öğrendi.

Özellikle uzay bilimine ve mimariye ilgisi olan Kemal Arın, gezegenlerin isimlerini ve özelliklerini tek tek anlatabiliyor.

"BİZ OKULA GİDERKEN SIKILMASIN DİYE BU KADAR ENGEL OLABİLDİK"

Baba Şükrü Sedat Akgöz, AA muhabirine, Kemal'in iki buçuk yaşlarında harfleri sormaya başladığını söyledi.

Dışarı çıktıklarında tabelaların, dükkan camlarının Kemal'in dikkatini çektiğini anlatan Akgöz, "Bu şekilde kendi kendine okumayı da öğrendi. Biz okula giderken sıkılmasın diye bu kadar engel olabildik. Sonrasında belgesel ve uzaya fazla merakı oldu. Gezegenler hakkında sürekli bir şeyler izlemeyi, belgesel izlemeyi, öğrenmeyi soruyordu." dedi.

Kemal'in yavaş yavaş toplama çıkarma yapmaya başladığını, çarpma işlemini de öğrenmeye başladığını anlatan Akgöz, "Tabletimiz var. Tabletten yana kısıtlama yapmadık, kendi kendine sınır koydu. Tableti ortada bıraktığımızda da alıp saatlerce oyuna hiç dalmadı. Orada başka dillerde sayıları öğrenip karşılaştırma yaptı. İngilizce, İspanyolca, Japonca gibi. Biz yetişemediğimiz için bazılarını kesmeye başladık. Çünkü Türkçe konuşurken de biraz kekelemeye başladığını fark ettik, daha erken olduğuna karar verdik. Şu an İngilizceye devam ediyor." diye konuştu.

Baba Akgöz, uzman tavsiyesi üzerine merakı olduğu için robotik kodlamayla ilgili robot aldıklarını, Kemal'in robotun kodlamasını iki günde çözdüğünü daha sonra ondan da sıkıldığını dile getirdi.

İleride çocuğunun yöneleceği alanda kendilerinin de destekçisi olacaklarını ifade eden Akgöz, şunları dile getirdi:

"Şu olsun veya şu alanda çok iyi buraya yönlendirelim değil kendini daha iyi geliştirebileceği, severek yapabileceği bir alana kendisi yöneldiğinde biz onun destekçisiyiz. Şu an gözlemlerimizde uzaya çok merakı var, yıldızlarla ilgili, izlemeyi, gözlemlemeyi seviyor. Mimari yapıya ilgisi var. Oturup Mimar Sinan belgeseli açtırıyor. Şu an ilgisi bu yönde. Kendisine sorduğumuzda hayvanlarla arası çok iyi olduğu için keçi çobanı olmak gibi bir isteği var. Astronot olmayı, uzay aracıyla uzaya çıkıp bize gök taşı getirmeyi istediğini söylüyor."

Kemal Arın da okumayı kendisinin öğrendiğini, harfleri tanıdığını ve kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.