banner875
banner885
20 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
32 0
 
Utanç verici manzara
Utanç verici manzara
21 0
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
Fas, Belçika karşısında tarih yazdı
11 0
Girne Yarı Maratonu yapıldı
Girne Yarı Maratonu yapıldı
13 0
3 trafik kazasında 3 yaralı…
3 trafik kazasında 3 yaralı…
30 0
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler
41 0
banner878

Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı

banner476

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin ön kısmının binanın balkonuna düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

banner825
Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı

 


 Alınan bilgiye göre, Ümraniye'ye bağlı Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki 34 ED 369 plakalı otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.


Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı - 2

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Otomobil, bir binanın bahçe demirini kırarak, yol seviyesinden aşağıda bulunan apartman dairesinin balkonuna düştü.


Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı - 3

Ön kısmı balkonda, arka kısmı da kaldırımda olacak şekilde asılı kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı - 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı - 5

Otomobil, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, dairenin balkonunda hasar oluştu.
 


Minibüsle çarpışan otomobil binanın balkonuna düştü, 3 kişi yaralandı - 6

Kazaya karışan minibüste de hasar meydana geldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.