Milletin zaferi 7’nciyılında

Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti

FETÖ) üniforma giymiş teröristlerinin 7 yıl geçti.

251 şehit verilen 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıldönümü olan bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Türkiye bir kez daha o kara cuma gecesini anacak.

Türkiye, 6 yıl önce yakın tarihin en karanlık gecesine şahit oldu. FETÖ'cü kalkışma ile siyasi iktidar hedef alınarak, darbe yapılmaya çalışıldı. Hain kalkışma Boğaziçi Köprüsü'nde tankların görülmesiyle başladı. Ankara ve İstanbul'da jetler alçak uçuş yaptı. 50 milletvekilinin bulunduğu Meclis, F-16 savaş uçakları tarafından 4 kez bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bomba atıldı. Genelkurmay Başkanı ve komutanlar Akıncı Üssü'ne götürülerek rehin alındı.

Ancak

Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016'da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.

16 Temmuz sabahı TSK ve Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe bastırıldı. Ancak darbeciler sokakları kan gölüne çevirdi. 251 vatandaş şehit olurken, 2 bin 734 kişi de yaralandı.

Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası açıldı. 275'i sonuçlanırken, 14'ü devam ediyor. Bin 315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 sanığa süreli hapis cezası verildi. 140 bin kişi KHK ile FETÖ'den ihraç edildi.

Darbenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ‘siyasi ayak' tartışması devam etti ve bu alanda önemli bir adım atılmadı.

Türkiye’de demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün () üniforma giymiş teröristlerinin Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerindengeçti.251 şehit verilen 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain darbe girişiminin yıldönümü olan bugün Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Türkiye bir kez daha o kara cuma gecesini anacak.Türkiye, 6 yıl önce yakın tarihin en karanlık gecesine şahit oldu. FETÖ'cü kalkışma ile siyasi iktidar hedef alınarak, darbe yapılmaya çalışıldı. Hain kalkışma Boğaziçi Köprüsü'nde tankların görülmesiyle başladı. Ankara ve İstanbul'da jetler alçak uçuş yaptı. 50 milletvekilinin bulunduğu Meclis, F-16 savaş uçakları tarafından 4 kez bombalandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bomba atıldı. Genelkurmay Başkanı ve komutanlar Akıncı Üssü'ne götürülerek rehin alındı.Ancak TSK 'nın büyük bölümü başta olmak üzere tüm kesimlerin direnişi ile Fetöcülerin hain planı başarısız oldu.Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini'da açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı, Türkiye'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.16 Temmuz sabahı TSK ve Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlarla darbe bastırıldı. Ancak darbeciler sokakları kan gölüne çevirdi. 251 vatandaş şehit olurken, 2 bin 734 kişi de yaralandı.Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası açıldı. 275'i sonuçlanırken, 14'ü devam ediyor. Bin 315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 217 sanığa müebbet, bin 598 sanığa süreli hapis cezası verildi. 140 bin kişi KHK ile FETÖ'den ihraç edildi.Darbenin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen ‘siyasi ayak' tartışması devam etti ve bu alanda önemli bir adım atılmadı. TBMM 'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporu ise kadük kaldı.