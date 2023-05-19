Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında ikamet eden seçmenlerle seslendi; “Milletimizin yurt dışındaki temsilcilerinden iradelerine sahip çıkmalarını bekliyorum” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yurt dışında yaşayan seçmenlere seslendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık” dedi. Yurttaşları tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevini en güzel şekilde yerine getirdiğini belirten Erdoğan, “Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamasının devamı şu şekilde: “Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.”