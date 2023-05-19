banner913
banner932
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
8 0
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
15 0
 
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
7 0
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
6 0
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
7 0
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
7 0
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
8 0
banner915

“Milletimizin yurt dışındaki temsilcilerinden iradelerine sahip çıkmalarını bekliyorum”

banner476

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında ikamet eden seçmenlerle seslendi; “Milletimizin yurt dışındaki temsilcilerinden iradelerine sahip çıkmalarını bekliyorum” dedi

banner825
“Milletimizin yurt dışındaki temsilcilerinden iradelerine sahip çıkmalarını bekliyorum”
banner931
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yurt dışında yaşayan seçmenlere seslendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık” dedi. Yurttaşları tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevini en güzel şekilde yerine getirdiğini belirten Erdoğan, “Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamasının devamı şu şekilde: “Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.