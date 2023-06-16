Mezuniyet töreni ahlaksızmış!

Öğrencilerin en mutlu günlerinden biri olan mezuniyet töreni, Türkiye’deki gericileri rahatsız etti. Diyanet-Sen yöneticisi Hüseyin Kayıkcı, “Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Devlet yetkililerimizin bir el atmalarını bekliyoruz” dedi

Bugün Türkiye’de eğitim öğretim yılı sona eriyor. Türkiye genelinde okullarda mezuniyet heyecanı yaşanıyor. İlköğretimden liseye geçenler, liseden mezun olanlar özel geceler düzenliyor. Öğrencilerin bu mutlu günü gerici zihniyeti rahatsız etti.

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, yaptığı açıklamada okulların yılsonu mezuniyet etkinliklerini hedef aldı. Kayıkcı, okullarda yılsonu törenlerinin “ahlaksızlık” olduğunu ve öğrencilerin de bu ahlaksızlığa ortak edildiğini söyledi.

Mezuniyet törenlerinde, çocukların makyaj yapıp dekolte elbise giyerek dans etmelerini eleştirip ahlaksızlık olarak tanımlayan Kayıkcı şöyle dedi:

“Devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynanıyor, mezuniyet adı altında manevi servet yok ediliyor. Muhafazakâr üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok. Liselilerin mezuniyet programları ise erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Ortaokul çağındaki çocuklara da bu hastalık bulaştı. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Tüm bunlardan aileler, idareciler mesuldür. Devlet yetkililerimizin de mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz.”

