Mezar, Cem Garipoğlu'na ait

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından cesedinden alınan parçalar üzerindeki adli tıp incelemesi tamamlandı

Yapılan DNA testi, alınan örneklerin Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu ortaya koydu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise, Cem Garipoğlu'nun DNA sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.

Açılan mezardan çıkan poşetle ilgili inceleme yapılmasına ilişkin taleplerinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kabul edildiğini dile getiren Epözdemir, poşetin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından inceleneceğini belirtti.