Metrobüste doğum yaptı

İstanbul'da 35 haftalık hamile Hanife Mete'nin doğumu, dün sabah kontrol için hastaneye gitmek üzere Avcılar’dan bindiği metrobüste gerçekleşti.
Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.
Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı. Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.
Mete ailesinin 5. çocuğu olan ve Yılmaz adı verilen bebeğin babası Cemal Mete yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Eşim ev hanımı. Bu 5’,inci çocuğumuz. Biz sabah kalktık, hastaneye gidecektik. Metrobüsle hastaneye gidiyorken eşimin bir anda sancısı başladı. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Metrobüs tamamen doluydu. Sağolsun şoför hepsini indirdi. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti” dedi.
Öte yandan haberi alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmamoğlu, Özer ve Ovalıoğlu, anneye çiçek takdim ederken, babaya da iyi dileklerini iletti.
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