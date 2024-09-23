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Metin Arolat'a veda

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İstanbul'da sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat'a sanatçı dostları ve sevenleri gözyaşları içinde veda etti

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Metin Arolat'a veda
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Sanatçı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda bir otelde önceki gece sahnede şarkı söylerken yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 52 yaşındaki şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı.

Arolat'ın kalbi gelen sağlık ekiplerince sahnede çalıştırıldı ancak ambulansta tekrar durdu.

Son günlerde sıkı diyete girdiği açıklanan Metin Arolat'ın sahneye çıktıktan 20 gün sonra kolunun uyuştuğu, kulise geçip gömleğini çıkardığı, "Tamam ben iyiyim" deyip tekrar sahneye çıktığı kaydedildi.

Arolat için dün Teşvikiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Metin Arolat bugün İzmir'deki aile kabristanına defnedilecek.

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