Metin Akpınar Cumhurbaşkanına hakaretten hakim karşısında

Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yapan Akpınar, “Ben kimliğim, bilgi birikimim, karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim” dedi.

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Müjdat Gezen sağlık sorunları nedeniyle mazeret dilekçesi göndererek katılmadı. Metin Akpınar ve avukatları ile Müjdat Gezen'in avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

‘YAŞAMIMI SANATA ADADIM'

Metin Akpınar savunmasında, “Ben kimliğim, bilgi birikimim, karakterimle Metin Akpınar olarak 80 yaşına kadar geldim. 60 senesi toplumun refahına ayrılmış bir 60 yıldır. Programda bunlara dair bilgimi, düşüncemi, kanaatimi söyledim. Silah altında zorla söylemedim. Katıldığım televizyon programında söylediğim sözler baskı altında olmadan, özgür irademle söylediğim sözlerdir. Gençliğimden itibaren yaşamımı sanata adadım. Bu programda da sanattan bahsettim. Ayrıca demokrasiden ve demokrasiye bizi götüren aşamalardan bahsettim. Doğrudan Cumhurbaşkanına yönelik onu hedef alan bir söz söylemedim” ifadelerini kullandı.

‘SÖZLERİNİN HEDEFİ DOĞRUDAN CUMHURBAŞKANI DEĞİLDİR'

Akpınar'ın avukatı İsmet Atilla Hekimoğlu da, Akpınar'ın sözlerinde Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini gösterir bir ibare olmadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanının ne adından ne makamından söz edilmediği görülecek. Müvekkilimiz katıldığı programda demokrasiden bahsetmiş, Cumhurbaşkanının isminden ise bahsetmemiştir. Sözlerinin hedefi doğrudan Cumhurbaşkanı değildir. Sözlerinde hakaret suçunun unsurları da yer almamaktadır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

Müjdat Gezen'in avukatı Deniz Şeren ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek, bir sonraki duruşmada hazır edeceklerini söyledi.

Dosyada müşteki olarak yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme, Metin Akpınar'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Müjdat Gezen'in mazeretini kabul eden mahkeme, avukatına müvekkilini hazır etmesi için önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanatçılar hakkındaki iddianame Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmıştı.