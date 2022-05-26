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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

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Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısında 12 dereceye kadar artacak

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar artacak

 

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

  Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıkların, mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor. 

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden 31 Mayıs salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısında hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

40 DERECEYE ÇIKACAK

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

 
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