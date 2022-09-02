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Mersin’e şehit ateşi düştü

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Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz şehit oldu

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Mersin’e şehit ateşi düştü
TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, hastanede şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda EYP'nin patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı.
Okan Meteöz’ün astsubay öğrencisi eşi Büşra ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
 
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