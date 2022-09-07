Mersin'deki yangın Akkuyu Nükleer Santraline yaklaşıyor

Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımının devam ettiği Büyükeceli mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Mahalle kısmen boşaltılırken, yangının Akkuyu bölgesine ulaşmasından endişe duyuluyor

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımının sürdüğü Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek devam ediyor.

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Merkeze doğru ilerleyen yangın nedeniyle mahalle kısmen boşaltılırken, söndürme çalışmalarına ilçe ve yakın illerden de yardım yapılıyor. Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 20 arozöz ile çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale ise bir uçak ve üç uçakla yapılıyor.

MAHALLE BOŞALTILDI

Jandarma ekipleri yangının çıktığı Büyükeceli mahallesini kısmen boşalttı, park edilen araçlar da güvenli bölgelere alınıyor. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, “Can kaybı yok. 30 ev boşaltıldı. Boşaltılan evler orman arazilerinde. Rüzgar sürekli yöne değiştiriyor” dedi.

Orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç adet S-70, beş adet AS-532 ve bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiği belirtildi.

YANGINA GİDERKEN KAZA

Öte yandan yangına müdahale etmek üzere Mersin'den çıkan Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arozöz, yoldan çıkarak devrildi. Silifke-Gülnar arasında meydana gelen kazaya köylüler yardıma koştu.

Araçta sıkışan iki görevli olay yerine gelen ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak sağlık durumları ciddi olan yaralılar Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.