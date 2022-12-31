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Mersin'de iğrenç olay! Küçük çocuğa birden fazla kişi cinsel istismarda bulundu, serbest bırakıldılar

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Mersin'de bir çocuğun, birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

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Mersin'de iğrenç olay! Küçük çocuğa birden fazla kişi cinsel istismarda bulundu, serbest bırakıldılar

İğrenç olay, Mersin Anamur'da meydana geldi. Bir çocuğun birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları sonrası Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçip soruşturma başlattı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildiğini belirtti. Açıklamanın devamında "Mağdur hakkında koruma kararı alınmış olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" ifadesine yer verildi.

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BİRDEN FAZLA KİŞİNİN CİNSEL İSTİSMARINA MARUZ KALDI

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde mağdur S.Y’nin Anamur ilçesinde birden fazla kişi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde çıkan haber ve paylaşımlar sebebiyle bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" açıklamasını yaptı.

'KARARA İTİRAZ EDİLDİ'

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

"Mağdur S.Y’nin yaşamış olduğu olayların öğrenilmesi üzerine mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerime başlanılmıştır. Mağdurun pedagog eşliğinde ayrıntılı beyanı alınarak ifadesinde belirttiği kişilerin tespit ve teşhisi üzerine 29 Kasım 2022 tarihinde şüpheliler S.Ş, K.Ş, M.Ç gözaltına alınmışlardır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip cinsel istismar suçundan tutuklanmaları istemiyle 30 Aralık 2022 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol altına alınmalarına karar verilmiştir. Anılan karara aynı gün mülhakatımız Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş olup itiraz değerlendirme aşamasındadır. Soruşturma çerçevesinde mağdur hakkında koruma kararı alınmış olup, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

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