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Merkez, faizde frene bastı

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TC Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Banka, Son dört toplantısında faizi 500 baz puan indirmişti

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Merkez, faizde frene bastı
Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 14’te sabit tutma kararı aldı.
Karar öncesinde 13,43 seviyesinde olan dolar/TL, karar sonrası 13,26’ya kadar geriledikten sonra tekrar 13,40’un üzerine yükseldi.
Banka, eylül, ekim, kasım ve aralık toplantılarında politika faizini toplamda 500 baz puan düşürmüştü.
Bu dönemde dolar/TL kuru 8,30’lardan 18,30’lara kadar tarihi yükseliş yaşamış, 20 Aralık’tan itibaren devreye sokulan yüklü müdahaleler ve kur korumalı TL mevduat uygulamasıyla kur kısmen geri çekilmişti.
Bankanın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, aralıkta yüzde 36,08’e yükselen resmi yıllık tüketici enflasyonuna da değinilerek “Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; döviz piyasasında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarına bağlı döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır” denildi.
Açıklamada ayrıca “enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir” ifadesi dikkat çekti.
Kanunla belirlenen temel amacı fiyat istikrarı olan banka, ocakta yüzde 50’yi aşması beklenen enflasyonu nasıl düşüreceğine dair açıklama yapmazken, sadece baz etkisine işaret etti.
 
 
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