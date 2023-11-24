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Merkez Bankası, frene basmadı

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TC Merkez Bankası, politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı

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Merkez Bankası, frene basmadı
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TC Merkez Bankası dünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 40'a yükseltti. Artış miktarı, piyasa beklentisinin üzerinde oldu.
Piyasada ortalama beklenti, dün faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi.
Açıklamada, faiz artışlarında sona yaklaşıldığına işaret edilerek “Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır” denildi.
Açıklamada ayrıca “Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir” ifadeleri yer aldı.
Kararın hemen öncesinde 28,83 TL seviyesinde olan dolar/TL kuru, kararı sonrasında 28,60’a kadar geriledikten sonra tekrar yükseldi.
 
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