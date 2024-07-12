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Meloni'nin Erdoğan'a bakışları gündem oldu

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin NATO Zirvesi'nde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki samimi tavırları ve bakışları sosyal medyada gündem oldu.

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Meloni'nin Erdoğan'a bakışları gündem oldu
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme öncesi Meloni'nin Erdoğan'la karşılaştığı andaki samimi tavırları ve bakışları ise sosyal medyada oldukça öne çıktı.
Sosyal medya yorumlarında Meloni'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaptığı sert bakışlarla, Erdoğan'ın yanındaki bakışları kıyaslandı.
 
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